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Из-за коронавируса Европа перестала доверять США

, 17:36 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Из-за коронавируса Европа перестала доверять США
фото: Globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Пандемия подорвала доверие Европы к Соединенным Штатам. Таковы данные исследования, которое проведено на континенте.

Экономический кризис уже начался. Причиной этом стала пандемия. США оказались лидером коронавирусной статистики. Это и подорвало доверие европейцев к американцам.

«Более 60% респондентов в Германии, Франции, Испании, Дании и Португалии заявили, что потеряли доверие к Соединенным Штатам как к мировому лидеру», — сообщает британская пресса.

Накануне в Европе было проведено исследование. В нем говорится о шоке европейцев, которые теперь недоверяют Соединенным Штатам, не справившимся с пандемией.

«Почти в каждой опрошенной стране большинство людей заявили, что их восприятие США ухудшилось после вспышки болезни», — сообщает газета The Guardian: «Негативное отношение к США было наиболее выражено в Дании (71%), Португалии (70%), Франции (68%), Германии (65%) и Испании (64%). Во Франции 46% и в Германии 42% заявили, что их мнение о США сильно ухудшилось во время пандемии».

К слову к России отношение в Европе практически не изменилось. Исключением стала Италия. В самом начале пандемии Москва помогла Риму бороться с коронавирусом. Теперь почти 25 процентов итальянцев относятся к русским очень хорошо.

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