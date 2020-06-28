Коронавирус снова атакует США

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28 июня 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Массовые мятежи и беспорядки в Штатах всё-таки сделали своё дело. Нередко возникает мнение аналитиков по поводу умышленного коронавирусного заговора. Вирус снова начал действовать в США, причём едва ли не с удвоенной силой.

По официальным данным, за сутки в Штатах было выявлено более 40 000 заражённых. Это настоящий антирекорд. Число летальных исходов уже превышает 125 000. Общее число инфицированных стремительно увеличивается. Эксперты полагают, что в скором времени в одних только Соединённых Штатах будет 3 миллиона больных.

Между тем, мятежи на территории США по-прежнему продолжаются. Естественно говорить о каком-то масочном режиме здесь не приходится. Большинство бунтарей продолжают свои преступные действия без всяких защитных средств. Очень многие опасаются за дальнейшую судьбу державы. Ведь повторная волна коронавируса может стать ещё более смертоносной, чем та, что приходила весной. Представители ВОЗ заявляют, что вторая стадия «ковида» может лишить жизни нескольких миллионов людей. Конспирологи уверены, что таинственный план коронавирусных авторов перешёл на новый уровень. Ведь если бы не было столь жутких беспорядков на городских улицах, возможно, распространение вируса бы давно сошло на нет. Стихийные демонстрации только усугубили положение с пандемией.