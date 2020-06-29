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Гордон предсказал «единственный» вариант будущего восставших республик Донбасса

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Гордон предсказал «единственный» вариант будущего восставших республик Донбасса
Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Дмитрий Гордон, киевский журналист, предсказал будущее восставших против украинской власти республик Донбасса. Гордон высказался по данному вопросу на видео, опубликованном на сайте YouTube.

По словам журналиста, ДНР и ЛНР станут вторым Приднестровьем, «другого варианта нет». Как полагает Дмитрий Гордон, республики ждет судьба «серой зоны», «откуда будут убегать люди, потому что это жизнью не назовешь».

Ранее в понедельник сообщалось, что в украинском парламенте поведали о способности Российской Федерации избавить Крым от введенной Киевом водной блокады без ввода своих армейских частей на территорию Херсонской области. С соответствующим заявлением выступила депутат Соломия Бобровская.

ДЦ

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