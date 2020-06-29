В Раде поведали о способности РФ избавить Крым от водной блокады без ввода армии

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29 июня 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В Верховной Раде рассказали о способности Российской Федерации избавить Крым от украинской водной блокады без ввода своей армии на территорию Херсонской области. По данному вопросу высказалась депутат Соломия Бобровская.

Как отметила парламентарий, российская сторона может под прикрытием любой частной компании выкупить Северо-Крымский канал, отвечающий за водоснабжение полуострова. Военная операция в этом случае будет не нужна, привел точку зрения Бобровской интернет-ресурс Shark News.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, заявил об угрозе распада Украины. Страна, по словам Гордона, является «неуправляемой».