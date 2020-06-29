Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Раде поведали о способности РФ избавить Крым от водной блокады без ввода армии

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

В Раде поведали о способности РФ избавить Крым от водной блокады без ввода армии
Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В Верховной Раде рассказали о способности Российской Федерации избавить Крым от украинской водной блокады без ввода своей армии на территорию Херсонской области. По данному вопросу высказалась депутат Соломия Бобровская.

Как отметила парламентарий, российская сторона может под прикрытием любой частной компании выкупить Северо-Крымский канал, отвечающий за водоснабжение полуострова. Военная операция в этом случае будет не нужна, привел точку зрения Бобровской интернет-ресурс Shark News.

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Гордон, киевский журналист, заявил об угрозе распада Украины. Страна, по словам Гордона, является «неуправляемой».

ДЦ

В мире

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Киевский журналист Гордон заявил об угрозе распада «неуправляемой» Украины

Период времени, когда на пост президента был избран Владимир Зеленский, по словам Гордона, запомнился ему «ощущением надежды». Как рассказал журналист, в настоящий момент у него «ощущение возможного конца».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью