Стрелков назвал ключевое условие для разгрома ЛДНР Киевом по хорватскому сценарию
29 июня 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]
Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, при каком условии Украина сможет разгромить непризнанные республики Донбасса по хорватскому сценарию. По данному вопросу Стрелков высказался в размещенном на YouTube интервью российскому военному корреспонденту Александру Сладкову.
Экс-министр отметил, что Вооруженные силы Украины в пять раз превосходят по своей численности Народную милицию ДНР и ЛНР, поэтому Киев сможет претворить в жизнь хорватский сценарий без всеобщей мобилизации. При этом ключевым условием реализации данного варианта Стрелков назвал полное невмешательство России.
Ранее в понедельник сообщалось, что стали известны новые потери ВСУ в зоне конфликта в Донбассе в результате контратак бойцов ДНР.
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