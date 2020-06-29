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Стрелков назвал ключевое условие для разгрома ЛДНР Киевом по хорватскому сценарию

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Стрелков назвал ключевое условие для разгрома ЛДНР Киевом по хорватскому сценарию
Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Игорь Стрелков, бывший министр обороны ДНР, рассказал, при каком условии Украина сможет разгромить непризнанные республики Донбасса по хорватскому сценарию. По данному вопросу Стрелков высказался в размещенном на YouTube интервью российскому военному корреспонденту Александру Сладкову.

Экс-министр отметил, что Вооруженные силы Украины в пять раз превосходят по своей численности Народную милицию ДНР и ЛНР, поэтому Киев сможет претворить в жизнь хорватский сценарий без всеобщей мобилизации. При этом ключевым условием реализации данного варианта Стрелков назвал полное невмешательство России.

Ранее в понедельник сообщалось, что стали известны новые потери ВСУ в зоне конфликта в Донбассе в результате контратак бойцов ДНР.

ДЦ

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