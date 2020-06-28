Трамп озвучил причину исключения России из «Большой восьмерки»: «США были слабы перед РФ»

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28 июня 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Дональд Трамп, Liu Jie/ XinHua /globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал причину исключения России из «Большой восьмерки». По его словам, Вашингтон не смог смириться с внешнеполитической победой Москвы.

«Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем и особенно с Россией!» - высказал он.

Таким образом Трамп отреагировал на призыв бывшего вице-президента Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи о «сговоре» ГРУ с талибами о вознаграждении за нападения на американские войска в Афганистане. Кроме того, президент США назвал это «заказухой».