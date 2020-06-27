Генсека ООН шокировало видео интима в машине ООН

27 июня 2020, 21:22[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]Источник: FOX NEWS
Организация объедиенных наций попала в секс-скандал. В публичной среде появилась видеозапись полового акта в служебной машине.
Судя по пафосу изложения западной прессы, случившееся, как минимум, пошатнуло фундаментальные основы ООН. В публичной среде появилась видеозапись, ставшая скандальной. Все происходит в Израиле. Женщина в красном платье оседлала мужчину на заднем сиденье автомобиля. Они явно занимаются сексом.
«Глава ООН был потрясен и глубоко обеспокоен тем, что видно в кадре видео», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН: «это вразрез со всем, что мы отстаиваем и работаем над достижением в плане борьбы с неправомерными действиями сотрудников ООН».
Генсек ООН не особо выступал по поводу происходящего на Донбассе. Его может взволновать только секс какой-то сотрудницы в служебной машине. Потому что именно это способно пошатнуть фундаментальные основы Организации Объединенных наций.
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