Генсека ООН шокировало видео интима в машине ООН

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27 июня 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: FOX NEWS

фото: pixabay.com

Организация объедиенных наций попала в секс-скандал. В публичной среде появилась видеозапись полового акта в служебной машине.

Судя по пафосу изложения западной прессы, случившееся, как минимум, пошатнуло фундаментальные основы ООН. В публичной среде появилась видеозапись, ставшая скандальной. Все происходит в Израиле. Женщина в красном платье оседлала мужчину на заднем сиденье автомобиля. Они явно занимаются сексом.

«Глава ООН был потрясен и глубоко обеспокоен тем, что видно в кадре видео», — заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН: «это вразрез со всем, что мы отстаиваем и работаем над достижением в плане борьбы с неправомерными действиями сотрудников ООН».

Сейчас в ООН начато расследование. В Организации Объединенных наций достаточно рассудительно говорят о возможной продовольственной катастрофе, которая может стать следствием коронавируса. Там не сильно могут повлиять на новую гонку вооружений.

Генсек ООН не особо выступал по поводу происходящего на Донбассе. Его может взволновать только секс какой-то сотрудницы в служебной машине. Потому что именно это способно пошатнуть фундаментальные основы Организации Объединенных наций.