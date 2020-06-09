Генсек ООН предупредил, что пандемия коронавируса может привести к продовольственной катастрофе

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9 июня 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

голод, фото: pixabay.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что если не предпринять какие-то срочные меры, пандемия коронавируса может привести к глобальной продовольственной катастрофе.

Специалисты ООН в настоящий момент отмечают сбои в функционировании продовольственных систем из-за карантинных ограничений во всех странах.

Как сообщил Гутерриш, во многих государствах уже наблюдается дефицит продуктов, при этом голод и недоедание фиксировались в некоторых из них еще до начала пандемии.

Генсек считает, что нужно как можно быстрее проработать вопрос поддержки детей, у которых теперь нет школьного питания. По его сведениям, это около 352 млн человек по всему миру.

От коронавируса умерли больше 400 тысяч человек.