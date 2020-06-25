Правительство Германии готовит меры на случай, если США расширят санкции против «Северного потока-2»

Аргументы Недели → В мире 13+

25 июня 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели» ]

газ, фото: pexels.com

Немецкое правительство рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если США примут новые санкции в отношении «Северного потока-2».

Минэкономики Германии в одном из своих документов отмечает, что введение в действие расширенных ограничительных мер со стороны США грозит значительному количеству германских и европейских компаний, банков, а также госслужб, разным образом связанных с проектом газопровода, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в немецком правительстве.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении проекта.

В Германии узнали, как Россия после новых санкций, которые в июне разработали США, сможет завершить реализацию проекта «Северный поток-2». Оказывается, судно «Академик Черский», эксплуатировавшееся ранее «дочкой» «Газпрома» ООО «Газпром флот», перешло в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).

Министр энергетики России Александр Новак сообщил недавно, что проект завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. В России считают, что отношения Германии и Соединенных Штатов продолжат ухудшаться из-за намерений Белого дома расширить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2".