Die Welt пишет, как Россия обойдет санкции США и сможет достроить «Северный поток-2»

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20 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Судно «Академик Черский», фото: North stream 2/globallookpress.com

Немецкая газета Die Welt написала, как Россия после новых санкций, которые в июне разработали США, сможет завершить реализацию проекта «Северный поток-2». Немецкие журналисты узнали, что судно «Академик Черский», эксплуатировавшееся ранее «дочкой» «Газпрома» ООО «Газпром флот», перешло в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).

И благодаря этому переходу судна в собственность фонда из Самары американские санкции можно будет обойти.

В Министерстве энергетики РФ считают, что судно «Академика Черского» может работать на строительстве газопровода вместе европейской техники.

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет немецкая газета.

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что для завершения проекта осталось проложить 160 км труб, - передает РБК.

Но единственным препятствием для работ в Балтийском море в июле-августе может стать нерест трески, который как раз бывает в эти месяцы.

Когда именно «Академик Черский» перешел на баланс самарского фонда, неизвестно. Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года, и до февраля этого года информация о нем была на сайте компании.

Александр Новак оценил стадию завершенности строительства газопровода «Северный поток-2».

Американская сторона может пойти на подрыв «Северного потока — 2», чтобы не допустить завершения строительства газопровода. Об этой угрозе в разговоре с журналистами в мае предупредил политический эксперт Владимир Шаповалов.