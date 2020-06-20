Глава Минэнерго России оценил стадию завершенности «Северного потока-2»

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20 июня 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

А. Новак, фото: Ministry of Energy Russia, globallookpress.com

Министр энергетики России Александр Новак оценил стадию завершенности стротельства газопровода «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря от российских берегов до Германии.

По данным главы Минэнерго, проект завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. В интервью немецкому изданию Handelsblatt Новак собщил, что «все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ». Новак подчеркнул, что

По его словам, проект «Северный поток-2», он реализовался с целью обеспечить энергобезопасность европейских стран.

Также Новак отметил, что этот газопровод станет способствовать конкуренции и состязательности: так как чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками.

Напомним, санкции в отношении проекта вводили США, и Швейцария забрала свое судно-трубопрокладчик. Про эти «незаконные и неадекватные» санкции санкции Новак сказал: «Это чистый протекционизм».

По его мнению, США настойчиво пытаются навязать Европе свой сжиженный природный газ. Новак оценивает действия Америки как «вмешательство в суверенитет европейских стран».

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст две недели назад заявлял, что руководство Германии может ввести штрафные пошлины на газ из США.