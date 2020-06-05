Германия не исключила введения штрафных пошлин на газ из США

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в пятницу, 5 июня, сделал важное заявление. По его словам, руководство Германии может ввести штрафные пошлины на газ из Соединенных Штатов Америки.
Подчеркивается, что штрафные пошлины на газ из США будут введены в том случае, если продолжится давление Вашингтона на проект "Северный поток – 2".
По мнению Клауса Эрнста, поведение американских властей в данном вопросе больше не следует расценивать как дружеский акт – оно является посягательством на суверенитет не только Германии, но и Европейского Союза в целом.
Ранее сообщилось, что в Берлине следят за действиями США и выступают категорически против идеи введения экстерриториальных санкций.