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Германия не исключила введения штрафных пошлин на газ из США

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Германия не исключила введения штрафных пошлин на газ из США
флаг Германии, pixabay.com

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст в пятницу, 5 июня, сделал важное заявление. По его словам, руководство Германии может ввести штрафные пошлины на газ из Соединенных Штатов Америки.

Подчеркивается, что штрафные пошлины на газ из США будут введены в том случае, если продолжится давление Вашингтона на проект "Северный поток – 2".

По мнению Клауса Эрнста, поведение американских властей в данном вопросе больше не следует расценивать как дружеский акт – оно является посягательством на суверенитет не только Германии, но и Европейского Союза в целом.

Ранее сообщилось, что в Берлине следят за действиями США и выступают категорически против идеи введения экстерриториальных санкций.

ЕТ

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