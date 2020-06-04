В Госдуме прокомментировали подготовку США санкций по «Северному потоку-2»

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4 июня 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Северный поток, фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил внесение в сенат США законопроекта о санкциях в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

По его словам, Соединенные Штаты пропагандируют демократию и рыночные отношения. А в этой ситуации "идет война с рыночными отношениями". "Надо понять, что рынок многогранен, и в нём должны действовать рыночные отношения, которые отцы-основатели США ставили во главу угла", - отметил Ананских. США все время пытаются на что-то оказать давление, при этом другие государства все меньше "хотят работать в долларах". Если Штаты будут продолжать оказывать влияние там, где они не являются стороной договора, такая тенденция будет только возрастать, считает депутат.

В сенат Соединенных Штатов на рассмотрение внесен новый законопроект, согласно которому могут быть расширены санкции против "Северного потока-2". Об этом рассказал один из авторов закона, сенатор-республиканец Джон Барассо.