В США рассмотрят проект новых санкций против «Северного потока — 2»

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4 июня 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг США. Фото: pixabay.com

В сенат Соединенных Штатов на рассмотрение внесен новый законопроект, согласно которому могут быть расширены санкции против «Северного потока - 2». Об этом рассказал один из авторов закона, сенатор-республиканец Джон Барассо.

По его словам, документ призван «уточнить и расширить» уже существующие санкции против российского газопровода. Отмечается, что в настоящее время законопроект поддержали пятеро членов палаты от обеих партий.

Ранее в агентстве Bloomberg рассказали о подготовке санкций против «Северного потока – 2», которые должны затронуть компании, представляющие услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования судов.