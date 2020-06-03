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Bloomberg сообщил о подготовке санкций против «Северного потока- 2»

, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Bloomberg сообщил о подготовке санкций против «Северного потока- 2»
Северный поток-2, фото: Nord Steram 2/via Globallookpress.com

Сенаторы США намерены представить законопроект по расширению санкций против "Северного потока-2". Они должны затронуть компании, представляющие услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования судов.

Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg. Как указывает агентство, один из инициаторов законопроекта - сенатор Тед Круз - назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США".

В свою очередь, посол России в США Анатолий Антонов исключил возможность остановки реализации проекта Соединёнными Штатами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о планах Соединённых Штатов ввести новые санкции в отношении трубопровода «Северный поток-2».

НС

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