Отношения Германии и США могут ухудшиться из-за санкции против «Северного потока – 2», считает Пушков

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6 июня 2020, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

газ, фото: pexels.com

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что отношения Германии и Соединенных Штатов продолжат ухудшаться из-за намерений Белого дома расширить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2".

"Обещание Берлина ввести штрафные пошлины на газ из США, если они не откажутся от давления на Северный поток-2, это еще не санкции, но уже ответная мера. Вероятно ещё большее ухудшение отношений между Трампом и Меркель. Тут американская коса, похоже, все же нашла на германский камень", - написал политик в Твиттер.

Власти ФРГ пообещали обложить поставки сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами в случае объявления американскими властями санкций против проекта. Главы комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст считает, что действия Белого дома по поводу "Северного потока-2" нельзя понимать, как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и Евросоюза.

Ранее Меркель ответила отказом на приглашение Трампа принять участие в саммите G7.