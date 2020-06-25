Всемирные войны будут вестись за пресную воду

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25 июня 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Уже в июле этого года может разразиться грандиозный конфликт в Африке. Война за воду может вспыхнуть между Эфиопией и Египтом, большими странами, население каждой из которых превышает 100 млн человек. А всё из-за строительства гигантской плотины на реке Нил. Кто провоцирует вооружённое столкновение между африканскими государствами? Как всемирная жажда обостряет международную обстановку?



В связи с резким изменением климата и страшной засухой проблема нехватки пресной воды стала главной для этого района планеты. Эфиопы строят на Голубом Ниле крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию, по масштабам превосходящую Саяно-Шушенскую ГЭС. Чисто физически «Хидасэ» представляет собой гигантскую плотину высотой в 175 метров, перегораживающую Голубой Нил и создающую водохранилище объёмом 74 миллиарда кубометров. Стоимость этого сооружения – 4,7 миллиарда долларов. Это более 10% ВВП Эфиопии. На стройке задействованы в основном итальянские фирмы. Но капитал международный. Говорят, деньги Ротшильдов.



Пока электростанция готова на 71%. Но уже в июле этого года начнётся заполнение гигантского водохранилища расчётной площадью 1541 квадратных километров. И тогда Нил катастрофически обмелеет. Беда затронет 90% населения Египта. Кроме того, эфиопское водохранилище – что-то вроде «звезды смерти». Одномоментный сброс оттуда всей массы воды унесёт с собой до 70% жизней всех египтян. Никакой атомной бомбы не надо.



Ещё в 1979 году, когда ГЭС «Возрождение» не было даже в проектах, но разговоры о возможном перекрытии Нила уже вовсю велись эфиопами, тогдашний президент Египта Анвар Садат стал угрожать превентивной войной с ними. Он заявлял: «Мы не собираемся ждать смерти от жажды в Египте. Мы пойдём в Эфиопию и умрём там». Уже в 2013 году другой президент Египта – Мухаммед Мурси продолжил эту мысль: «Как президент республики я подтверждаю, что все варианты открыты. Если Египет – это дар Нила, то Нил – это дар Египту… Если он уменьшается на одну каплю, то наша кровь – это альтернатива». В сентябре 2019 года нынешний президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси всерьёз предупредил даже Генеральную Ассамблею ООН: «Нил – это вопрос жизни, вопрос существования Египта. Другими словами, нильский вопрос – это вопрос жизни и смерти для Египта». О том, что война с Египтом – на пороге, прямо заявил заместитель начальника генерального штаба вооружённых сил Эфиопии генерал-майор Бирхану Джула Гелалча.



Спецслужбами Египта разрабатывается операция «Буря над Нилом». Она предусматривает как диверсионные действия на земле, так и удары с воздуха против плотины.



Пресной воды не хватает и на российском полуострове Крым. И договориться с Украиной по этому вопросу пока не получается.



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