На Украине ожидают вторжения с востока

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23 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]

После заявлений российского президента Владимира Путина о советских республиках, которые забрали при развале СССР традиционные русские территории, на Украине начали готовиться к военному вторжению. В Киеве считают, что Россия будет обеспечивать подачу воды в Крым с украинской территории силовыми средствами.



До 2014 года 85% водных ресурсов на полуостров поступало по Северо-Крымскому каналу. С 2015 года водоснабжение осуществлялось через проложенный трубопровод из Белогорского водохранилища. Однако водные запасы были исчерпаны, потребовалось бурение скважин и поиск других источников.

Экс-премьер-министр Республики Крым Сергей Куницын сообщил, что ситуация с водой на полуострове - критическая. Запасов хватит на несколько месяцев.



Аналитики американского центра The Jamestown Foundation предполагают, что Москва может нанести удар по украинской территории, пока весь мир отвлечён пандемией коронавируса. Россия будет проводить военную операцию в духе «гуманитарного жеста».



Вице-премьер украинского правительства Алексей Резников отметил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после освобождения данной территории от российской оккупации. Украина не боится российской атаки. Боевая готовность украинской армии имеет совсем другое состояние и может дать отпор врагу, сообщил чиновник.



