В Британии заявили о пропаже британца в Идлиб

Аргументы Недели → В мире 13+

24 июня 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Таукир Шариф на фото с его facebook-странички

В Идлиб исчез Таукир Шариф. The Guardian сообщает, что он занимался гуманитарными вопросами и его похитили джихаддисты. Однако британская газета сообщает весьма запутанные обстоятельства.



Таукир Шариф в последнее время жил с семьей в провинции Идлиб. Британец находился там с женой и пятью детьми.

«Шариф был похищен из своего семейного дома в Атме, недалеко от турецкой границы, в понедельник вечером», — сообщила британская газета the Guardian.

Как сообщают британские журналисты, Таукир Шариф уехал в Сирию семь лет назад, чтобы заниматься гуманитарными проектами. В 2017 году его лишили подданства Великобритании. Полиция обвинила его в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Аль Каида».

Сам Таукир Шариф эти связи опровергал. Но вроде как, попался на ношении оружия и вынужден был объясняться, что оружие ему требуется для самозащиты.

Рассказывая об исчезновении Таукира Шарифа, британские журналисты намекнули на то, что он мог быть похищен сирийской оппозицией: «За последние несколько месяцев в Идлиб были арестованы десятки высокопоставленных фигур. Их обвинили в подстрекательстве к мятежу или подрыве революции, поскольку группа стремится укрепить контроль».

В свою очередь сирийская оппозиция арест или задержание Таукира Шарифа опровергает.

Ситуация получается крайне запутанной. Корреспондент АН попытался со своей стороны выяснить что в действительности произошло и связался с активистом Фаруком Шами. Он выступает как журналист на своем телеграм-канале, находится в Идлиб и регулярно рассказывает о том, что происходит в мятежной сирийской провинции. Пока Фарук Шами не ответил.