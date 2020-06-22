В Идлибе объяснили, почему снова начнется война

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22 июня 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

турецкая техника на кадрах Фарука Шами

В Сирии могут возобновиться боевые действия. Сирийская оппозиция готовится отражать атаки на трассу М-4. Об этом сообщил репортер Фарук Шами в своем телеграм-канале.

О том, что в Сирии могут снова начаться боевые действия, говорят уже давно. Сирийская оппозиция готовится к обострению обстановки, поэтому укрепляет позиции. Теперь в Идлиб объяснили, какого развития событий там ждут.

«Сегодня такая стадия, что война должна быть», — пояснил Фарук Шами: «До нас доходит информация, что они хотят провести масштабную информацию до трассы М-4».

Трасса М-4 стала ключевой в переговорах Путина и Эрдогана. Согласно договоренностям по ней проходит российско-турецкий патруль.