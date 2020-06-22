Фарук Шами сказал, кто из россиян воюет против Асада

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22 июня 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Фарука Шами

Фарук Шами на скриншоте видео

Репортер Фарук Шами перечислил представителей каких национальностей воюют в Идлиб. Об этом журналист рассказал в одном из выпусков на своем телеграм-канале.

Подавляющим большинством бойцов сирийской оппозиции является местное население. Вместе с тем, против Башара Асада в провинции Идлиб воюют выходцы из России. Как и всех прибывших из других стран, в Идлиб их называют мухаджирами.

«90 или 95 процентов бойцов сириского сопротивления являются местными жителями», — рассказал Фарук Шами: «Остальная часть — это те, кто прибыл им на помощь. Они не сказали, они сирийцы а мы узбеки, или они сирийцы, а мы таджики, киргизы».

По словам репортера, против Башара Асада воевали татары, чеченцы, дагестанцы, ингуши, представители практически всех кавказских народов.

Фарук Шами находится в провинции Идлиб. Он рассказывает о том, что там происходит. Ранее репортер рассекретил, как передвигаются снайперы в Идлиб.