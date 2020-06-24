В Китае создают базу «семейных насильников»

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24 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Китай в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Zhou Mu

База данных случаев семейного насилия может появиться в Китае. Ее создание анонсировали власти одного из городов на западе страны. Обещается, она предупредит невест о рисках вступления в брак с женихом.

Китайская база «семейного насилия» будет включать информацию о тех, кто был официально наказан. В ней будет содержаться информация о тех, кто получил приговор за домашнее насилие. Целью создания архива стало желание предупредить невест о рисках столкнуться с избиениями после свадьбы.

«Во многих случаях брачующиеся узнают о склонностях к насилию партнера только после вступления в брак», — заявили представители федерации женщин города Иу (в котором и планируют создать базу данных): «Архив поможет людям принять решение стоит ли вступать в брак с конкретным человеком».

Доступ к информации будет общедоступным. Это спровоцировало критику в обществе. Авторов инициативы обвинили в том, что база данных нарушает закон о персональных данных.

Обещается, что никаких утечек быть не должно. Для получения информации из архива необходимо соблюсти ряд формальностей. Данные будут предоставляться только после придъявления паспортов брачующихся, а также заявления в ЗАГС. Невеста и жених смогут подать запрос только друг на друга. Обращаться с запросом можно не чаще, чем два раза в год.

Поводом для создания базы данных стал всплеск насилия. Он был зафиксирован после введения карантинных мер, связанных с пандемией. Сейчас ситуация стабилизировалась. Официальный Пекин сумел быстро взять ситуацию под контроль. Количество новых случаев заражений в Китае уменьшилось до единиц.