Политолог Погребинский озвучил условия возможного будущего развала Украины

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24 июня 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Флаг Украины, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Украина в настоящий момент не стоит на пороге развала, однако он может произойти в будущем. С соответствующим заявлением выступил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, ставшего собеседником отечественного интернет-издания «Украина.ру», бывшая советская республика может развалиться, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться и руководство в Киеве потеряет способность выполнять свои функции.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах СМИ появился материал, в котором обозначен предполагаемый срок начала штурма Вооруженными силами Украины непризнанных республик Донбасса.