Штурм соединениями Вооруженных сил Украины самопровозглашенных республик Донбасса может начаться в течение июля. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах СМИ.
Издание «Мир новостей» пишет, что на линии соприкосновения сосредотачивается мощная украинская группировка, которая должна обрушиться на ДНР и ДНР в следующем месяце. Местные жители свидетельствуют, что такого большого количества техники ВСУ не наблюдалось в Донбассе с 2014 года, говорится в процитированной публикации.
Как полагают авторы издания, чтобы подавить сопротивление республик, Киеву нужен блицкриг.
Ранее сообщалось, что политик Михаил Саакашвили предупредил об угрозе наступления экономической катастрофы на Украине.