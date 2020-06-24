Назван предполагаемый срок начала штурма соединениями ВСУ республик Донбасса

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24 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Мир новостей»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Штурм соединениями Вооруженных сил Украины самопровозглашенных республик Донбасса может начаться в течение июля. Соответствующее предположение высказано в материале, размещенном на страницах СМИ.

Издание «Мир новостей» пишет, что на линии соприкосновения сосредотачивается мощная украинская группировка, которая должна обрушиться на ДНР и ДНР в следующем месяце. Местные жители свидетельствуют, что такого большого количества техники ВСУ не наблюдалось в Донбассе с 2014 года, говорится в процитированной публикации.

Как полагают авторы издания, чтобы подавить сопротивление республик, Киеву нужен блицкриг.

Ранее сообщалось, что политик Михаил Саакашвили предупредил об угрозе наступления экономической катастрофы на Украине.