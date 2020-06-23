Американские ученые опровергли опровержение украинских медиков

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23 июня 2020, 23:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Journal of Photochemistry and Photobiology

украинский плакат, опровергнутый американскими медиками

Украинские медики поспешили с высмеиванием коронавирусных заблуждений. Они назвали мифом один из реальных способов борьбы с коронавирусом.

Украинские медики назвали мифом тот факт, что солнечные ванны помогают бороться с коронавирусом. Центр общественного здоровья опубликовал соответствующий плакат. На нем изображена женщина на лежаке. И написано: «Миф: загар — профилактика коронавируса».

«Вирус менее активен в сухом горячем воздухе», — пояснила пресс-служба Минздрава Украины: «Однако он лишь утрачивает активность, но не гибнет».

С заявлениями украинские медики оказались правы. Попаданием впросак стало то, что центр общественного здоровья назвал мифом тот факт, что солнечные ванны могут стать профилактическим способом борьбы с коронавирусом.

Американские ученые выявили, что полчаса на солнце нейтрализуют 90 процентов клеток коронавируса. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что «здоровые люди на открытом воздухе имеют больше шансков на создание эффективного иммунного ответа».