Миллионы аммериканцев не могут позволить пить воду

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23 июня 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: Globalluck.com/ Robert Michael

Огромное количество жителей США не могут себе позволить даже воду. Причиной этому стал сумасшедший рост цен на коммуналку и дороговизна обычной воды. Об этом сообщила британская the Guardian.

Если бы не британская прописка газеты, это исследование было бы похожим на репортаж советской прессы. Guardian опубликовала результаты социологических исследований. Оказалось, огромное количество граждан Соединенных Штатов не могут себе позволить даже попить воды.

«Миллионы американцев не могут позволить себе воду, так как счета выросли на 80% в течение десятилетия», — сообщила газета the Guardian: «анализ городов США показывает чрезвычайную ситуацию с доступностью проточной воды на фоне пандемии Covid-19».

За последние десять лет коммуналка выросла на 80 процентов. Для двух пятых жителей некоторых городов США живут в районах с неподъемными счетами.

«Все больше людей попадают в беду, и хуже всего приходится беднейшим из бедных», — пояснил ведущий аналитик Роджер Колтон, которому британская газета поручила исследование: «Данные показывают, что у нас есть проблема доступности в подавляющем числе городов по всей стране, которая не существовала десять лет назад, или даже два или три года назад в некоторых городах».

Кризис обострился на фоне пандемии. Сейчас по Соединенным Штатам прокатилась волна митингов. Формальным поводом стало движение «Black lives matter» (жизнь черных имеет значение). Однако многие политологи уверены, что причина носит более глубинный характер.

Убийство чернокожего могло стать лишь поводом. Общество вспыхнуло в связи с накопившимися проблемами. Сейчас белые американцы пытаются погасить черные бунты, вставая на колени перед чернокожими активистами. Может быть, им просто нужно пересмотреть счета за коммуналку?