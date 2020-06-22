Франция и Германия заявили о создании фонда помощи пострадавшим от коронавируса

Немецкие и французские власти призвали Евросоюз решить вопрос с помощью странам-пострадавшим от коронавируса. В Европе хотят создать фонд. Выплаты могут получить наиоболее пострадавшие страны.
Вопросы о создании фонда еще согласуются. Они решаются на уровне лидеров стран Евросоюза. Обещается, что в скором времени фонд может быть создан.
«Пришло время принять решение», — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Майр: «У нас есть все, чтобы поддержать нашу экономику и чем быстрее мы сделаем это, тем лучше».
Заключение соглашения ожидается уже на ближайшем саммите стран Евросоюза, который состоится в следующем месяце. Если все вопросы будут решены, наиболее пострадавшим от коронавируса странам заплатят больше полумиллиарда евро. Выплаты могут начаться уже с нынешнего года.
Пандемия по-прежнему бушует на планете. Количество заразившихся по всему миру уже превысило население Австрии. В Европе пандемия уже отступает. Некоторые страны уже начали открывать границы.