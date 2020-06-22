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Франция и Германия заявили о создании фонда помощи пострадавшим от коронавируса

, 21:54 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Франция и Германия заявили о создании фонда помощи пострадавшим от коронавируса
Франциия в эпоху коронавируса на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Немецкие и французские власти призвали Евросоюз решить вопрос с помощью странам-пострадавшим от коронавируса. В Европе хотят создать фонд. Выплаты могут получить наиоболее пострадавшие страны.

Вопросы о создании фонда еще согласуются. Они решаются на уровне лидеров стран Евросоюза. Обещается, что в скором времени фонд может быть создан.

«Пришло время принять решение», — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Майр: «У нас есть все, чтобы поддержать нашу экономику и чем быстрее мы сделаем это, тем лучше».

Заключение соглашения ожидается уже на ближайшем саммите стран Евросоюза, который состоится в следующем месяце. Если все вопросы будут решены, наиболее пострадавшим от коронавируса странам заплатят больше полумиллиарда евро. Выплаты могут начаться уже с нынешнего года.

Пандемия по-прежнему бушует на планете. Количество заразившихся по всему миру уже превысило население Австрии. В Европе пандемия уже отступает. Некоторые страны уже начали открывать границы.

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