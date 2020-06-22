Южная Корея объявила о второй волне коронавируса

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22 июня 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Вторая волна коронавируса началась в Южной Корее. Об этом заявил глава центров по контролю и профилактике заболеваний Чжон Ын Кен.

В Южной Корее резко обострилась ситуация с коронавирусом. Тревогу начали бить корейские медики. Коронавирусная статистика в Южной Корее ранее считалась благоприятной. Основной пик уже давно пройден. В последнее время количество новых случаев заболеваний установилось на уровне десятков. Как выяснили корейские медики, сейчас в стране самый разгар второй волны коронавируса.

«В столичном регионе мы считаем, что первая волна была с марта по апрель, а также с февраля по март», — заявил Чжон Ын Кенг: «Теперь мы наблюдаем вторую волну. Она началась на майские праздники».

Вторую волну медики связывают с ослаблением карантинного режима. Это произошло, как раз на майские праздники.

Среди причин произошедшего упоминается нарушение социальной дистанции. В Сеуле участились заболевания молодежи, которая посещала ночные клубы и бары на праздники.

Пандемия по-прежнему бушует на планете. Количество заразившихся уже больше 9 миллионов человек. Это равно населению Австрии. В некоторых странах ситуация уже стабилизируется. Накануне Испания открыла границы.