Голливуд попал в центр американского коронавируса

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21 июня 2020, 20:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Над американской киноиндустрией нависла серьзеная угроза. По данным ресурса Worldometers эпицентр американского коронавируса переместился в Лос-Анджелес. На территории этого города находится Голливуд.

Нью-Йорк перестал быть центром коронавируса в Соединенных Штатах. До недавнего времени именно в Нью-Йорке было самое большое количество новых диагнозов. И хотя по количеству заразившихся Нью-Йорк по-прежнему находится на первом месте, финансовая столица США перестала быть столицей коронавируса. Число новых случаев заражений уменьшилось до сотен.

Нынешней столицей коронавируса в США стала Калифорния. Накануне тамошние врачи зарегистрировали 4 363 новых случаев заболеваний COVID-19. Это больше, чем в Саудовской Аравии.

Больше всего в Калифорнии заразилось в Лос-Анджелесе. Суточный прирост в столице Калифорнии составил 2 027 диагнозов. Это больше, чем такой же показатель в Испании, Италии, Германии и Франции вместе взятых.

В Лос-Анджелесе находится Голливуд. Пандемия нависла над мировой столицей кино. Пока еще нет сообщений о повальном заражении голливудских звезд. Но с учетом скорости, с какой заражаются люди, новости о заражении звезд мирового масштаба могут в большом количестве начать появляться в ближайшее время.