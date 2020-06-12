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В Нью-Йорке коронавирусом заразились уже больше 400 тысяч человек

, 17:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Нью-Йорке коронавирусом заразились уже больше 400 тысяч человек
фото: pixabay.com

Больше 400 тысяч человек заразились коронавирусом в штате Нью-Йорк. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное количество заболевших в штате Нью-Йорк — 402 021 человек. Умерли 20 741, выздоровели 85 384 человека.

Если бы Нью-Йорк был выделен в общепланетную статистики, то занимал бы четвертое место. Сейчас на этой строчке находится Индия, в которой коронавирусом заразились 298 283 человека.

Соединенные Штаты являются рекордсменом по коронавирусу во всем мире. В свою очередь, Нью-Йорк стал рекордсменом самих Соединенных Штатов.

Впрочем, в последнее время в этом штате ситуация потихоньку стабилизировалась. Раньше статистика ежедневных заражений била все рекорды. Теперь счет идет на сотни новых случаев заражения. Накануне нью-йоркские врачи диагностировали коронавирус еще у 688 человек. Для сравнения в Калифорнии этот показатель составил 3 574 новых диагнозов.

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