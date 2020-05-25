В каких штатах США самая тяжелая ситуация по COVID-19

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25 мая 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк. На втором месте Нью-Джерси. Такова коронавирусная статистика ресурса Worldometers.

Нью-Йорк уже стал традиционным коронавирусным лидером в Соединенных Штатах. Там насчитывается 371 193 заразившихся. Это больше, чем одновременно в Испании и Италии.

На второмместе Нью-Джерси. Там врачи диагностировали 155 384 случая заражения COVID-19. Для сравнения, в Индии насчитывается только 138 536 инфицировавшихся.

Список всех штатов-лидеров приводится в таблице ниже. Чтобы оценить масштабы эпидемии в Соединенных Штатах, достаточно сказать, что на сегодняшний день в Китае насчитывается 82 974 случаев заражений. В одном только Массачуссетсе этот показатель выше.

ШТАТЫ США КОЛ-ВО ЗАРАЖЕННЫХ КОЛ-ВО СМЕРТЕЙ США (ВСЯ СТРАНА) 1,693,157 99,448 New York 371,193 29,231 New Jersey 155,384 11,139 Illinois 110,304 4,856 California 94,486 3,790 Massachusetts 92,675 6,372