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В каких штатах США самая тяжелая ситуация по COVID-19

, 20:00 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В каких штатах США самая тяжелая ситуация по COVID-19
фото: pixabay.com

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк. На втором месте Нью-Джерси. Такова коронавирусная статистика ресурса Worldometers.

Нью-Йорк уже стал традиционным коронавирусным лидером в Соединенных Штатах. Там насчитывается 371 193 заразившихся. Это больше, чем одновременно в Испании и Италии.

На второмместе Нью-Джерси. Там врачи диагностировали 155 384 случая заражения COVID-19. Для сравнения, в Индии насчитывается только 138 536 инфицировавшихся.

Список всех штатов-лидеров приводится в таблице ниже. Чтобы оценить масштабы эпидемии в Соединенных Штатах, достаточно сказать, что на сегодняшний день в Китае насчитывается 82 974 случаев заражений. В одном только Массачуссетсе этот показатель выше. 

ШТАТЫ США

КОЛ-ВО ЗАРАЖЕННЫХ

КОЛ-ВО СМЕРТЕЙ

США (ВСЯ СТРАНА)

1,693,157

99,448

New York

371,193

29,231

New Jersey

155,384

11,139

Illinois

110,304

4,856

California

94,486

3,790

Massachusetts

92,675

6,372

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