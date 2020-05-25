В каких штатах США самая тяжелая ситуация по COVID-19

Больше всего зараженных в штате Нью-Йорк. На втором месте Нью-Джерси. Такова коронавирусная статистика ресурса Worldometers.
Нью-Йорк уже стал традиционным коронавирусным лидером в Соединенных Штатах. Там насчитывается 371 193 заразившихся. Это больше, чем одновременно в Испании и Италии.
На второмместе Нью-Джерси. Там врачи диагностировали 155 384 случая заражения COVID-19. Для сравнения, в Индии насчитывается только 138 536 инфицировавшихся.
Список всех штатов-лидеров приводится в таблице ниже. Чтобы оценить масштабы эпидемии в Соединенных Штатах, достаточно сказать, что на сегодняшний день в Китае насчитывается 82 974 случаев заражений. В одном только Массачуссетсе этот показатель выше.
|
ШТАТЫ США
|
КОЛ-ВО ЗАРАЖЕННЫХ
|
КОЛ-ВО СМЕРТЕЙ
|
США (ВСЯ СТРАНА)
|
1,693,157
|
99,448
|
New York
|
371,193
|
29,231
|
New Jersey
|
155,384
|
11,139
|
Illinois
|
110,304
|
4,856
|
California
|
94,486
|
3,790
|
Massachusetts
|
92,675
|
6,372