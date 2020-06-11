После митингов в США переместился центр коронавируса

Нью-Йорк перестал бить рекорды по количеству новых диагнозов коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.
Похоже, Нью-Йорк перестает быть центром коронавируса в Соединенных Штатах. О том, что финансовая столица била все рекорды в США еще напоминает общее количество заразившихся. Теперь счет ежедневных диагнозов перешел на сотни. А сам штат по этому показателю занимает 7 место.
Лидерство по новым диагнозам теперь удерживает Калифорния. Накануне там заразились 2879 человек. На втором месте Техас, где заразились 2437 человек. Третью строчку занимает Аризона с 1556 новыми случаями заражения COVID-19.
Связано ли это с митингами утверждать нельзя. Возможно, в Нью-Йорке просто, стабилизируется ситуация. В апреле в этом штате были зафиксированы рекорды. Четвертого апреля там заразились 11 506 человек. 15 апреля этот показатель достиг уровня 11 661 человек. А 25 апреля врачи диагностировали коронавирус у 10 868 человек. Сейчас счет новых диагнозов в штате Нью-Йорк идет на сотни.
Массовые митинги в Соединенных Штатах прокатились по всей стране. Началось все с Миннеаполиса. На улицах происходит больше скопление людей, которое выглядит достаточно провокационно
|
ШТАТ США
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДИАГНОЗОВ
|
НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ
|
Калифорния
|
139,931
|
+2,897
|
Техас
|
81,434
|
+2,437
|
Аризона
|
29,852
|
+1,556
|
Флорида
|
67,371
|
+1,371
|
Северная Каролина
|
38,393
|
+1,167
|
Джорджия
|
53,980
|
+731
|
Нью-Йорк
|
401,333
|
+673