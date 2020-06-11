После митингов в США переместился центр коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

оскверненный чешский памятник Уинстону Черчиллю на фото Globallookpress.com/ Michal Kamaryt

Нью-Йорк перестал бить рекорды по количеству новых диагнозов коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

Похоже, Нью-Йорк перестает быть центром коронавируса в Соединенных Штатах. О том, что финансовая столица била все рекорды в США еще напоминает общее количество заразившихся. Теперь счет ежедневных диагнозов перешел на сотни. А сам штат по этому показателю занимает 7 место.

Лидерство по новым диагнозам теперь удерживает Калифорния. Накануне там заразились 2879 человек. На втором месте Техас, где заразились 2437 человек. Третью строчку занимает Аризона с 1556 новыми случаями заражения COVID-19.

Связано ли это с митингами утверждать нельзя. Возможно, в Нью-Йорке просто, стабилизируется ситуация. В апреле в этом штате были зафиксированы рекорды. Четвертого апреля там заразились 11 506 человек. 15 апреля этот показатель достиг уровня 11 661 человек. А 25 апреля врачи диагностировали коронавирус у 10 868 человек. Сейчас счет новых диагнозов в штате Нью-Йорк идет на сотни.

Массовые митинги в Соединенных Штатах прокатились по всей стране. Началось все с Миннеаполиса. На улицах происходит больше скопление людей, которое выглядит достаточно провокационно

ШТАТ США ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДИАГНОЗОВ НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ Калифорния 139,931 +2,897 Техас 81,434 +2,437 Аризона 29,852 +1,556 Флорида 67,371 +1,371 Северная Каролина 38,393 +1,167 Джорджия 53,980 +731 Нью-Йорк 401,333 +673