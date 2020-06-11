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После митингов в США переместился центр коронавируса

, 16:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

После митингов в США переместился центр коронавируса
оскверненный чешский памятник Уинстону Черчиллю на фото Globallookpress.com/ Michal Kamaryt

Нью-Йорк перестал бить рекорды по количеству новых диагнозов коронавируса. Таковы данные ресурса Worldometers.

Похоже, Нью-Йорк перестает быть центром коронавируса в Соединенных Штатах. О том, что финансовая столица била все рекорды в США еще напоминает общее количество заразившихся. Теперь счет ежедневных диагнозов перешел на сотни. А сам штат по этому показателю занимает 7 место.

Лидерство по новым диагнозам теперь удерживает Калифорния. Накануне там заразились 2879 человек. На втором месте Техас, где заразились 2437 человек. Третью строчку занимает Аризона с 1556 новыми случаями заражения COVID-19.

Связано ли это с митингами утверждать нельзя. Возможно, в Нью-Йорке просто, стабилизируется ситуация. В апреле в этом штате были зафиксированы рекорды. Четвертого апреля там заразились 11 506 человек. 15 апреля этот показатель достиг уровня 11 661 человек. А 25 апреля врачи диагностировали коронавирус у 10 868 человек. Сейчас счет новых диагнозов в штате Нью-Йорк идет на сотни.

Массовые митинги в Соединенных Штатах прокатились по всей стране. Началось все с Миннеаполиса. На улицах происходит больше скопление людей, которое выглядит достаточно провокационно

ШТАТ США

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДИАГНОЗОВ

НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ

Калифорния

139,931

+2,897

Техас

81,434

+2,437

Аризона

29,852

+1,556

Флорида

67,371

+1,371

Северная Каролина

38,393

+1,167

Джорджия

53,980

+731

Нью-Йорк

401,333

+673

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