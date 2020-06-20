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Украинцам сказали не купаться в масках

, 18:59 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: ЦОЗ Украины

Украинцам сказали не купаться в масках
плакат с рекомендациями ЦОЗ Украины

В маске купаться не рекомендуется. С таким предупреждением выступили украинские медики. Заяление опубликовала пресс-служба центра общественного здоровья украинского минздрава.

Украинские медики таким образом решили отметить начало купального сезона. Они распространили рекомендации.

«Соблюдайте физическое дистанцирование не менее одного метра с другими людьми», — говорится в сообщении центра общественного здоровья минздрава Украины: «Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде)».

Ранее тот же центр общественного здоровья рекомендовал особый вид коронавирусного приветствия и предупредил, что острый перец не может вылечить коронавирус.

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