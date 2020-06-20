Украинцам сказали не купаться в масках

В маске купаться не рекомендуется. С таким предупреждением выступили украинские медики. Заяление опубликовала пресс-служба центра общественного здоровья украинского минздрава.
Украинские медики таким образом решили отметить начало купального сезона. Они распространили рекомендации.
«Соблюдайте физическое дистанцирование не менее одного метра с другими людьми», — говорится в сообщении центра общественного здоровья минздрава Украины: «Если нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде)».
Ранее тот же центр общественного здоровья рекомендовал особый вид коронавирусного приветствия и предупредил, что острый перец не может вылечить коронавирус.