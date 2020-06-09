Украинцы пытались лечить коронавирус перцем

Минздрав Украины выступил с опровержением распространивашегося мифа. Медики предупредили, что перец не помогает в борьбе с коронавирусом.
На Украине выступили с очередной рекомендацией. Теперь медики предупреждают граждан своей страны. Перец — не может остановить коронавирус.
«Острый перец может добавить пикантности блюдам, но не предотвращает инфицирование и не лечит COVID-19», — процитировал собственный минздрав центр общественного здоровья Украины: «Берегите себя и питайтесь сбалансированно».
Оказалось, что среди украинцев распространился миф о пользе острого перца.
Ранее тот же самый центр общественного здоровья порекомендовал дистанционный вид приветствия, чтобы избежать рукопожатий.