Украинский волонтер рассказал об успешной засаде ВСУ для ополченцев в Донбассе

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19 июня 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Роман Доник, украинский волонтер, рассказал об успешной засаде, которую устроили для ополченцев Донбасса киевские военные. Соответствующую публикацию Доник разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Некоторое время назад Доник поделился видео, на котором запечатлена ликвидация бойцами 93-й бригады Вооруженных сил Украины позиций противника в районе села Фрунзе Луганской области. По словам волонтера, в результате атаки были уничтожены два миномета, при этом боекомплект остался целым.

Как отметил автор поста, решивших забрать снаряды ополченцев «ждали». Из слов Романа Доника следует, что организовавшим засаду киевским силовикам удалось подбить грузовик противника.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Народной милиции непризнанной ДНР назвали вероятные признаки подготовки Украины к наступлению.