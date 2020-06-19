Бывший депутат Рады назвал агентов ЦРУ в окружении президента Украины Зеленского

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19 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, назвал агентов Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующей информацией Царев поделился с российскими журналистами.

Как рассказал Царев, прямо на американское ведомство работают глава Закарпатской области Алексей Петров и руководитель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк. Экс-парламентарий назвал Службу безопасности Украины, где ранее занимали посты Петров и Кондратюк, вотчиной ЦРУ.

Из слова Олега Царева следует, что со спецслужбой США также связан бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко. В будущем он может вернуться на свою прежнюю должность под давлением американской стороны.

Ранее сообщалось, что в ополчении ДНР озвучили возможные признаки подготовки Украины к военному наступлению в Донбассе.