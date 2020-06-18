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Sohu поведало о срыве Россией возможных планов по размещению в Крыму военных США

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu поведало о срыве Россией возможных планов по размещению в Крыму военных США
Американские корабли, US Navy / globallookpress.com

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году стало неожиданностью для западных стран, особенно Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu рассмотрело версию, согласно которой Вашингтон после победы украинского Евромайдана собирался разместить на территории Крыма своих военных. Если данное предположение верно, непредвиденное для США присоединение полуострова к России, сорвало планы американцев.

В процитированной публикации говорится, что крымские события нанесли сильный удар по самолюбию Штатов. Отмечается, что после присоединения Крыма Вашингтон пытается отомстить РФ, вмешиваясь в ее внутренние дела, предпринимая действия, направленные на причинение экономического и политического вреда.

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ДЦ

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