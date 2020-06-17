Аналитик предсказал возможный ответ РФ в случае удара «Томагавками» по Москве

Дмитрий Литовкин, отечественный военный аналитик, предсказал, как РФ могла бы ответить на массированный удар американских ракет «Томагавк» по Москве. По данному вопросу эксперт высказался на страницах интернет-СМИ.
По словам Литовкина, остановить гипотетический налет «Томагавков» можно было бы посредством встречного воздушного ядерного взрыва. Аналитик признал, что радиационного загрязнения в этом случае избежать не удастся.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлен перехват российскими истребителями бомбардировщика США над Балтикой. Инцидент произошел в нейтральных водах.