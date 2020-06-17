Аналитик предсказал возможный ответ РФ в случае удара «Томагавками» по Москве

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17 июня 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Запуск ракеты «Томагавк» с американского корабля, U.S. Navy / globallookpress.com

Дмитрий Литовкин, отечественный военный аналитик, предсказал, как РФ могла бы ответить на массированный удар американских ракет «Томагавк» по Москве. По данному вопросу эксперт высказался на страницах интернет-СМИ.

По словам Литовкина, остановить гипотетический налет «Томагавков» можно было бы посредством встречного воздушного ядерного взрыва. Аналитик признал, что радиационного загрязнения в этом случае избежать не удастся.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлен перехват российскими истребителями бомбардировщика США над Балтикой. Инцидент произошел в нейтральных водах.