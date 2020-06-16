Появилось видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщика США над Балтикой

В интернете появилось видео, на котором запечатлен перехват российскими Су-27 американского бомбардировщика в небе над Балтийским морем. В описании к ролику, размещенному на YouTube, говорится, что данные кадры распространило министерство обороны РФ.
Об инциденте, о котором идет речь, стало известно накануне. Российские истребители перехватили бомбардировщики В-52H над нейтральными водами. Согласно имеющейся информации, самолеты США не нарушили воздушное пространство РФ.
Ранее сегодня сообщалось, что китайское интернет-издание Sohu объяснило, почему Украина не хочет воевать с Россией за Крымский полуостров.