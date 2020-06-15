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Российские истребители «перехватили» иностранные бомбардировщики над Балтийским морем

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российские истребители «перехватили» иностранные бомбардировщики над Балтийским морем
Су-27. Фото: Минобороны

Российское Министерство обороны выслало несколько истребителей Су-27 для сопровождения самолетов-разведчиков НАТО и стратегических бомбардировщиков США В-52H над Балтийским морем.

«Нарушения государственной границы РФ допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - сообщили в ведомстве о случившемся.

В Минобороны добавили, что движение иностранных самолетов было зафиксировано силами по ПВО Западного военного округа. Отмечается, что полет совершался в рамках учений НАТО «Балтопс-2020».

АБ

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