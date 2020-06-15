Sohu назвало вероятный срок разгрома Россией сил НАТО в Европе в случае войны

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15 июня 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Обозначен предполагаемый срок разгрома Российской Федерацией сил Североатлантического альянса в Европе в случае вооруженного конфликта. Соответствующий материал разместили на страницах китайских СМИ.

Как напоминает издание Sohu, ранее западные эксперты выступили с прогнозом, согласно которому РФ потребуется не более 60 часов, чтобы достичь столиц прибалтийских республик, если вспыхнут боевые действия. По мнению журналистов Sohu, силы альянса в Европе будут разгромлены в более короткий срок - за несколько часов.

Представители издания аргументировали свою точку зрения тем, что НАТО не сможет сдержать бронетанковые подразделения РФ. При этом для Соединенных Штатов будет проблематично перебросить технику в помощь союзникам по блоку из-за сложной логистики, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что The National Interest, американский журнал, назвал российское «оружие» для «захвата» Арктики.