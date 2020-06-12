Журнал The National Interest назвал российское «оружие» для «захвата» Арктики

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12 июня 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ледокол, Russian Archives / globallookpress.com

Ледоколы типа «Арктика» являются российским «оружием» для «захвата» данного региона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest пишет, что стране, намеренной присутствовать в Арктике, «придется ломать лед». Россия имеет большие преимущества в этом вопросе, говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что «Арктика» способна ломать лед, толщина которого составляет три метра. Благодаря ядерной силовой установке судно обладает практически неограниченной дальностью хода.

Издание считает, что даже аварийная ситуация не станет проблемой для «Арктики», так как на ее борту имеются запчасти, которые позволяют проводить ремонт в море.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes назвал потенциальных возможных «убийц» российского «Посейдона».