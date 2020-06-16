В Польше мужчина поджег себя у здания парламента

Житель Великопольского совершил самоджег у здания сейма Польши. Об этом сообщил польский телекаал RMF 24.
Инцидент произошел в 13:30. К зданию польского парламента подъехал 48-летний велосипедист. Ни слова не говоря, мужчина облил себя бензином, а потом поджег.
Как только полыхнуло пламя, на помощь пострадавшему кинулись прохожие, подключилась полиция. Мужчину сбили с ног, а потом пытались потушить.
Сначала огонь пытались загасить водой. Этого сделать не удалось. Помог только огнетушитель.
Пострадавший был передан медикам. Что стало причиной для самоподжега неизвестно. Никаких лозунгов он не выкрикивал. В разговоре с полицейскими мужчина лишь говорил, что в Польше нет справедливости.
В последнее время Польша не часто появляется в информационном поле. Там повысили цены на транзит российского газа. Ситуация с коронавирусом там не сильно напряженная.