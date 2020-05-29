В Польше число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 23 тысячам

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29 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

В Польше число выявленных зараженных коронавирусом приблизилось к 23 тысячам. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Известно, что за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса нового типа у 141 человека. Общее количество инфицированных с начала пандемии в регионе составляет 22 96, общее количество летальных случаев - 1 043.

Первый пациент с COVID-19 был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

Ранее сообщалось: президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи заявил, что в Италии из-за последствий пандемии коронавируса под угрозой находятся до 1 миллиона рабочих мест.