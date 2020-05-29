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Под угрозой в Италии оказались до миллиона рабочих мест

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Под угрозой в Италии оказались до миллиона рабочих мест
музей в Милане, Claudio Furlan/Keystone Press Agency

Президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи заявил, что в Италии из-за последствий пандемии COVID-19 под угрозой находятся до 1 миллиона рабочих мест.

Бономи призвал дождаться окончательных данных за май, однако уже сейчас можно сказать, что речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест.

Президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, однако, выразил надежду на то, что последствия кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, позволят осуществить крупную модернизацию Италии.

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