Под угрозой в Италии оказались до миллиона рабочих мест

Президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи заявил, что в Италии из-за последствий пандемии COVID-19 под угрозой находятся до 1 миллиона рабочих мест.
Бономи призвал дождаться окончательных данных за май, однако уже сейчас можно сказать, что речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест.
Президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности, однако, выразил надежду на то, что последствия кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции, позволят осуществить крупную модернизацию Италии.