За сутки в РФ зафиксирован самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала эпидемии

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29 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 232 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Это самый высокий показатель смертности в стране с начала эпидемии COVID-19.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса нового типа уточнили, что за весь период в России умерли 4 374 зараженных человека.

Подчеркивается, что за минувшие 24 часа, в частности, 76 пациентов скончались в Москве, 50 – в Дагестане, 20 – в Московской области, 11 – в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что за сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в РФ увеличилось на 8 572.