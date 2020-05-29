В России за сутки выявили 8 572 новых случая заражения COVID-19

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29 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За сутки количество зараженных коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 8 572. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что новые случая заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 84 регионах страны. Известно, что у 3 380 инфицированных за сутки (39,4%) нет каких-либо клинических проявлений заболевания.

С начала эпидемии в России зарегистрировали 387 623 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах.