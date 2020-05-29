В Тамбовской области коронавирусом заразился одномесячный ребенок

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29 мая 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

руки младенца и мужчины, pixabay.com

В Тамбовской области одномесячная девочка и еще шестеро детей оказались в числе 73 новых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные предоставила администрация региона.

Уточняется, что среди новых инфицированных на территории Тамбовской области 37 женщин, 29 мужчин, 7 детей – девочки 1 месяц, 2, 5, 7, 11, 16 лет, а также мальчик 12 лет. Установлено, что два человека прибыли из других регионов, 71 – контактные с зараженными.

В общей сложности в регионе подтверждены 2 845 случаев заболевания. Скончались 9 человек. Выздоровели 1 037 пациентов.