Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мясников заявил, что COVID-19 в России «выдохся»

, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Мясников заявил, что COVID-19 в России «выдохся»
анализ крови, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 в России "выдохся". По его словам, коронавирус нового типа с ростом количества инфицированных людей теряет способность заражать и убивать.

Мясников объяснил, что коронавирусная инфекция фильтруется через иммунные силы и в борьбе с ними теряет свою мощь. Врач заметил, что вирус немного ослабевает, попадая в каждый новый организм.

Специалист указал на то, что волна эпидемии на территории РФ спадает, подавляющее число случаев заражения бессимптомно или со слабыми симптомами.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился", – резюмировал Александр Мясников и выразил надежду на то, что это надолго. Медик, однако, обратил внимание на важность сохранения ограничительных мер, чтобы "выиграть время".

ЕТ

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью