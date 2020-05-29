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29 мая 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

анализ крови, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что COVID-19 в России "выдохся". По его словам, коронавирус нового типа с ростом количества инфицированных людей теряет способность заражать и убивать.

Мясников объяснил, что коронавирусная инфекция фильтруется через иммунные силы и в борьбе с ними теряет свою мощь. Врач заметил, что вирус немного ослабевает, попадая в каждый новый организм.

Специалист указал на то, что волна эпидемии на территории РФ спадает, подавляющее число случаев заражения бессимптомно или со слабыми симптомами.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился", – резюмировал Александр Мясников и выразил надежду на то, что это надолго. Медик, однако, обратил внимание на важность сохранения ограничительных мер, чтобы "выиграть время".