Жители Подмосковья смогут сдать тест на антитела к COVID-19

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28 мая 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с середины июня в Подмосковье начнут проводить тесты на наличие антител к коронавирусу COVID-19 аналогичные тем, что проводят в Москве.

Глава региона отметил, что в первую очередь тесты станут доступны людям, имеющим жалобы по самочувствию. Он выразил на надежду, что в последствии анализы сможет сдать любой желающий.

«Есть приоритизация, кому в первую очередь должны быть основания для исследования, кому во вторую. Мы очень надеемся, что все желающие смогут сдать», - сказал губернатор.

Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье могут подешеветь защитные маски.