Жители Подмосковья смогут сдать тест на антитела к COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с середины июня в Подмосковье начнут проводить тесты на наличие антител к коронавирусу COVID-19 аналогичные тем, что проводят в Москве.
Глава региона отметил, что в первую очередь тесты станут доступны людям, имеющим жалобы по самочувствию. Он выразил на надежду, что в последствии анализы сможет сдать любой желающий.
«Есть приоритизация, кому в первую очередь должны быть основания для исследования, кому во вторую. Мы очень надеемся, что все желающие смогут сдать», - сказал губернатор.
Ранее Воробьев рассказал, что в Подмосковье могут подешеветь защитные маски.